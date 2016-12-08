«Тинькофф Банк» обновил свои приложения для iOS и Android

«Тинькофф Банк» выпустил масштабное обновление мобильных приложений для ключевых платформ. В частности, обновлено мобильное приложение для смартфонов на платформе iOS и полностью адаптировано под формат планшетов iPad. Также вышло обновление мобильного приложения для смартфонов на платформе Android, сообщили CNews в «Тинькофф Банке».

Как отмечается, переводить деньги другим людям в обновленном приложении «Тинькофф Банка» стало быстрее. Для перевода денег нужно перейти на страницу оплаты, выбрать способ перевода и ввести его реквизиты. При этом знать номер банковской карты получателя теперь не обязательно. В мобильном приложении «Тинькофф Банка» можно переводить деньги клиентам любого российского банка по номеру телефона. За переводы с дебетовой карты по номеру телефона и по номеру карты на сумму до 20 тыс. руб. в месяц комиссия по-прежнему не взимается.

В то же время, пользователи мобильного приложения теперь могут: оформить подписку на счета от «ЖКУ-Москва», «Мосэнергосбыт-Москва», МГТС и оплатить счета в один клик; оформить подписку на уведомления о штрафах ГИБДД и о задолженностях в ФНС и ФССП; прямо в приложении назначить встречу для получения банковской карты после одобрения заявки; изменить способ подтверждения покупок по карте — PIN-кодом или подписью; узнать, кто из контактов в телефонной книге пользуется «Тинькофф».

Скачать приложения можно по ссылкам в App Store и Google Play.