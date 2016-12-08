Softline модернизировала корпоративный портал в «Евразийском банке»

Компания Softline завершила проект по переносу некоторых сервисов корпоративного портала «Евразийского банка» на новую версию Microsoft SharePoint. В результате заказчик упростил корпоративное взаимодействие, предоставив персоналу инструмент для работы с документацией, сообщили CNews в Softline.

Так как филиалы банка территориально распределены, для заказчика было важно поддерживать высокий уровень внутренних коммуникаций и централизовать рутинные операции: работу с базой данных договоров, заказ пропусков. Для этого организация пользовалась порталом на базе Microsoft SharePoint 2010, который со временем перестал отвечать требованиям растущего бизнеса и требовал аудита. Партнером по проекту была выбрана компания Softline, имеющая обширный проектный опыт в области интеграционных решений на платформе Microsoft.

Специалисты Softline обследовали систему заказчика и определили, что оптимальным путем развития инфраструктуры станет миграция на актуальную версию решения Microsoft SharePoint 2016. Данные предыдущей версии портала были перенесены на новую платформу. Работы проходили удаленно, миграция данных не затронула основные бизнес-процессы в организации.

«В проекте для “Евразийского банка” Softline впервые внедрила новую версию широко используемого решения Microsoft SharePoint. Наш опыт показал, что мигрировать данные с более ранних версий ПО можно без потерь и простоев критически важных ИТ-сервисов. В результате заказчик получил расширенные возможности поиска, создания и управления контентом, взаимодействия между пользователями, интеграции с другими решениями. Обновленный дизайн портала обеспечивает комфортную работу с ресурсом с разных, в том числе мобильных, устройств», — рассказал Марат Губайдулин, руководитель отдела проектов в странах ближнего и дальнего зарубежья департамента интеграционных решений Microsoft компании Softline.

«“Евразийский банк” стремится соответствовать современным информационным стандартам и использовать новейшее программное обеспечение. Модернизация внутренних ИТ-систем позволит банку эффективнее выстраивать внутренние процессы, благодаря чему обслуживание клиентов поднимется на новый уровень развития. Мы ожидаем, что миграция на SharePoint 2016 – это еще один шаг в развитии информационных сервисов банка», — прокомментировал итоги проекта Евгений Гребнов, начальник Управления администрирования и поддержки приложений в «Евразийском банке».