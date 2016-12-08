«Лета» внедрила электронную систему управления очередью в банке «Металлург».

«Лета Инжиниринг» объявила о завершении проекта по внедрению электронной системы управления очередью в московском коммерческом банке «Металлург». Как рассказали CNews в компании, отделению банка требовалось решение ЭСУО с минимальными набором аппаратных элементов. В результате были установлены киоск-регистратор, главное информационное табло и модуль управления главным информационным табло. Полноценная рабочая система управления клиентопотоком с минимальным набором элементов, но полной программной функциональностью, была развернута за три часа с момента поставки оборудования - это рекордные для клиента и компании поставщика сроки.

Программное обеспечение Smart QMS с виртуальными (программными) пультами операторов в основе ЭСУО «Лета Инжиниринг» построено на платформе «1С:Предприятие», что снижает риски при эксплуатации и сопровождении прикладного ПО за счет использования современной технологической платформы, а также обеспечивает бесперебойную работу в ОС Windows и Linux. СУО Smart QMS имеет интуитивно понятный интерфейс и простой алгоритм инсталляции и проведения пусконаладочных работ. Пользовательские и информационные интерфейсы реализованы с использованием современных web-технологий. Работая по принципу «клиент-сервер», система обеспечивает централизованные сбор, обработку и управление данными, что оптимально при построении систем управления клиентопотоком любой сложности.

Ежедневно система формирует отчеты о работе электронной очереди, предоставляя информацию по количеству зарегистрированных и обслуженных клиентов, реальном потоке посетителей, востребованности определенных услуг и статистику работы операторов в части удовлетворенности посетителей качеством обслуживания.

«Мы рады предоставить клиентам банка «Металлург» комфортную систему управления клиентопотоком, тем более, что ранее в банке не было систем для оптимизации его работы. Данным решением мы подтверждаем оперативность внедрения сложных кастомизированных решений для банковских предприятий», - рассказал генеральный директор компании «Лета Инжиниринг» Алексей Бугров.