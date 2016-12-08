«Алма Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился «Алма Банк». Сеть банка представлена центральным офисом и шестью территориальными отделениями, расположенными в Москве, сообщили CNews в «Золотой Короне».

«Алма Банк» — новое (с июня 2016 г.) название АКБ «Первый Инвестиционный», который был образован в 1990 г. на базе Тимирязевского отделения Госбанка СССР. Сегодня «Алма Банк» — это финансово-кредитный институт, который предлагает частным и корпоративным клиентам полный спектр банковских услуг.

Клиенты «Алма Банка» могут воспользоваться системой «Золотая Корона» для отправки и получения денежных переводов по трансграничным коридорам, объединяющим 32 страны мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США или одну из национальных валют стран СНГ, доступных в сервисе.

Тариф на переводы по России составляет 1%, но не более p1 тыс. Для переводов по системе «Золотая Корона» в страны ближнего и дальнего зарубежья в банке действует специальное предложение — «Тариф 0%»: комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы на момент отправки.