Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии

Международная компания финансовых технологий ID Finance объявила о старте проекта дистанционного кредитования MoneyMan в Бразилии. В ноябре 2016 г. MoneyMan выдал в Бразилии первый кредит через сайт MoneyMan.com.br жителю Сан-Паулу, сообщили CNews в ID Finance.

Особенностью сервиса является полностью автоматизированный процесс рассмотрения и выдачи кредита. MoneyMan в Бразилии использует модели оценки рисков, разработанные ID Finance. Система принятия решений седьмого поколения включает глобальные и локальные инструменты скоринга, использует элементы машинного обучения, вероятностные методы оценки рисков, основанные на статистике и анализе данных, полученных из множества различных источников.

Проект реализован совместно с банком Socinal Financeira S.A. и является примером интеграции финтех-компании и классического кредитного учреждения. MoneyMan через API использует банковскую инфраструктуру как платформу для кредитования. Таким образом MoneyMan автоматизирует трудоемкие процессы, концентрируется на ключевых компетенциях — привлечении клиентов и оценке рисков, не отвлекая ресурсы на бэкофис, а банк монетизирует структуру и сотрудников, рассказали в ID Finance.

Заполнение кредитной заявки на сайте занимает от 5 до 10 минут. Компания выдает кредиты с постепенным погашением на сумму от 200 реалов (около p4 тыс.) до 1500 реалов (p30 тыс.) на срок до шести месяцев. Кредитная линейка MoneyMan представлена пятью продуктами. По мере пользования сервисом клиенты могут получить доступ к кредитным продуктам с возрастающей суммой, сроком по сниженной ставке. MoneyMan.br предоставляет кредиты совершеннолетним гражданам Бразилии на банковские счета.

Бразилия стала шестой страной, в которой работают проекты ID Finance. В 2012 г. MoneyMan был запущен в России, в 2014 г. пришел в Казахстан и Грузию. Затем в 2015 г. сервис стал доступен жителям Испании и Польши, а в России появился новый проект группы — сервис автоматизированного POS-кредитования AmmoPay. За 4 года холдингом было обслужено 2,7 млн пользователей, выдано более 630 тыс. кредитов на сумму более $135 млн. Согласно текущим прогнозам, по итогам 2016 г. выручка группы ID Finance превысит $70 млн.

«Бразильский рынок онлайн-кредитования обладает наибольшим потенциалом в Латинской Америке. В стране проживает порядка 207 млн человек, 130 млн из которых имею скоростной доступ в интернет, — заявил Борис Батин, сооснователь ID Finance. — Проникновение телекоммуникационных услуг обуславливает увеличение объёмов электронной коммерции, рост интереса к онлайн-банкингу и услугам небанковского интернет-кредитования. Потенциальный годовой объем рынка дистанционных кредитов Бразилии может составить $7 млрд».

«В Бразилии ID Finance реализовала сложный технологический проект интеграции финтех-стартапа и банка. Мы намерены использовать полученные компетенции как конкурентное преимущество при масштабировании бизнеса, международной экспансии в 2017 году. В периметре интересов финтех-группы находятся такие государства Центральной и Южной Америки, как Мексика, Колумбия, Перу, а также страны Восточной Европы», — рассказал Александр Дунаев, сооснователь ID Finance.

Финтех-компания ID Finance провела два инвестиционных раунда. В 2013 г. в ходе раунда «А» было привлечено $3 млн инвестиций от российского предпринимателя Вадима Дымова. В мае 2015 г. компания закрыла раунд «В» на $6 млн. Лид-инвестором раунда стал фонд Emery Capital.