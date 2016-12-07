Сервис «Молния» «Альфа-Банка» стал доступен клиентам PayU

Покупатели интернет магазинов, работающих с компанией PayU, теперь могут совершать покупки без использования банковской карты или интернет-банкинга. Сервис моментальной оплаты «Молния» от «Альфа-Банка» сделал это возможным для своих клиентов, сообщили CNews в PayU.

Воспользоваться «Молнией» можно на сайте интернет-магазина, который поддерживает оплату через «Альфа-Клик». Для оплаты покупателю достаточно выбрать платеж через «Альфа-Банк» и указать номер мобильного телефона или логин «Альфа-Клик». На указанный номер клиент получит USSD-сообщение, ответом на которое сможет подтвердить или отменить покупку.

В настоящее время сервис доступен абонентам операторов сотовой связи МТС, «Билайн» и Теле2.