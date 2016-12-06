С помощью Qiwi теперь можно оплатить услуги системы «Школис»

В «Qiwi Терминалах» и «Visa Qiwi Кошельке» стали доступны платежи за услуги, предоставляемые в рамках системы «Школис». Об этом CNews сообщили в группе Qiwi.

Пользователи Qiwi теперь могут пополнить счет, оплатить тариф и перевыпуск карты «Школис» — современной информационной системы, оптимизирующей внутренние процессы в школах. Система «Школис» позволяет родителям получать необходимую информацию о ребенке в режиме онлайн: учет посещаемости, контроль питания, отчеты по движению средств и многое другое.

Для оплаты услуг на сайте qiwi.com или в интерфейсе «Qiwi Терминала» в поисковой строке или в разделе «Другие платежи» необходимо выбрать провайдера — «Школис», ввести номер лицевого счета и выбрать услугу, за которую вносится платеж. Сумма платежа и комиссия формируются автоматически в зависимости от выбора услуги.

Также с помощью Qiwi можно пополнить баланс питания, нажав кнопку «Комбината Социального Питания» (КСП). В ближайшее время онлайн-оплата через Qiwi станет доступна и в личном кабинете системы «Школис», отметили в компании.

«С помощью Qiwi можно оплачивать не только питание и школьные карты, но и такие смарт-системы, как “Школис”, а настройка опции регулярного платежа позволит родителям не пропустить очередной платеж», — рассказала Наталья Желкова, директор по развитию базовых сервисов группы Qiwi.

«Наша система “Школис” объединяет в себе внутренние и внешние подсистемы, образуя устойчивый, но при этом гибкий продукт, позволяющий подстраиваться под любые требования современной школы. Это и безналичная оплата питания, и система контроля доступа, и удобный личный кабинет для родителей. Также создано мобильное приложение. Мы внедряем нашу систему во всех регионах России, и с помощью Qiwi решаем задачу по оплате в масштабах страны», — отметил генеральный директор «Школис» Константин Травин.