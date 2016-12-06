Росбанк автоматизирует взаимодействие с госорганами с помощью решений «Неофлекс»

Росбанк выстраивает платформу для взаимодействия с государственными органами на базе линейки продуктов Neoflex Adapters. Одними из первых в банке внедрены Neoflex GIS Adapter и Neoflex ZKH Adapter, сообщили CNews в компании «Неофлекс».

Росбанк сотрудничает с «Неофлекс» на протяжении семи лет. За это время совместными усилиями специалистов банка и системного интегратора были решены задачи по разработке фронт-офисной системы поддержки розничных продаж, заказной разработке DWH, интеграции информационных систем. В продолжение сотрудничества «Неофлекс» предложила Росбанку линейку адаптеров для решения задачи по обеспечению электронного взаимодействия с государственными сервисами.

«Внедрение продуктов семейства Neoflex Adapters позволяет перейти с бумажного на централизованный электронный документооборот с государственными ведомствами, соблюдая при этом требования законодательства (210-ФЗ, 134-ФЗ, 311-П, 365-П, 1471-р, 3179-У, 440-П и др.). Преимуществами использования электронного документооборота является сокращение кадровых и операционных издержек. Кроме того, “Неофлекс” предоставляет заказчикам услуги по сопровождению единой платформы и интерфейсных решений, что помогает пользователям оперативно решать возникающие в ходе работы задачи», — рассказал о линейке Neoflex Adapters Олег Рубан, директор по развитию бизнеса «Неофлекс».

Neoflex ZKH Adapter позволяет банку обеспечить выполнение требований законодательства о своевременной отправке в ГИС ЖКХ информации о внесении платежей за коммунальные услуги. Организация взаимодействия через каналы СМЭВ позволяет банку автоматизировать процессы передачи извещений и запросов о платежах в государственную информационную систему, гарантируя безопасность и достоверность данных с помощью ЭЦП.

Neoflex GIS Adapter обеспечивает взаимодействие АБС банка с системой учета государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) при обмене данными с контрагентами. С его помощью банки получают возможность автоматизировать процесс передачи информации по платежам в бюджет и получение данных по задолженностям, пеням и штрафам, что сокращает временные и финансовые затраты банка, отметили в компании.

«Продукты семейства Neoflex Adapters позволяют Росбанку не только выполнить требования законодательства и решить большой блок задач, связанных с взаимодействием с госорганами. Прежде всего, это шаг навстречу нашим клиентам, для которых расширится спектр услуг и количество электронных сервисов. Мы надеемся, что, в первую очередь, они оценят новые возможности по оплате коммунальных платежей через личный кабинет в два клика», — заявила Виктория Селезнева, директор по развитию розничных каналов Росбанка.

В дальнейшем Росбанк планирует внедрение дополнительных адаптеров для последовательного выстраивания автоматизированной работы с государственными структурами.