Система приема платежей Free-Kassa запускает эквайринг для юридических лиц. Специально для этих целей было зарегистрировано новое доменное имя в коммерческой зоне — Free-Kassa.com. Об этом CNews сообщили в Free-Kassa.

Как отметил Виталий Лавров, директор по развитию компании Free-Kassa, новый эквайринг для юридических лиц будет интересен и крупным компаниям, и представителям малого бизнеса.

Free-Kassa готова предложить юридическим лицам привлекательные тарифы для приема. К примеру, для платежных карт комиссия составляет 1,8%, указали в компании.

В целом Free-Kassa представляет собой сервис, который позволяет владельцам интернет-магазинов быстро организовать прием средств от покупателей самыми различными способами: карты MasterCard/Visa, банковские/денежные переводы, платежные терминалы, интернет-банкинг, SMS, электронные платежные системы.

«Наши партнеры, имеющие юридический статус, могут быстро и просто настроить прием интернет-платежей за предоставляемые товары и услуги. При этом мы постарались учесть основные тенденции российской электронной коммерции в сфере платежей. Free-Kassa.com — это рациональное решение, с помощью которого предприниматели смогут оградить себя от дополнительных сложностей и хлопот. В дальнейшем мы собираемся оптимизировать нашу систему, чтобы обеспечить комфортные условия для цивилизованного ведения бизнеса на просторах интернета», — добавил Виталий Лавров.