«Банк Русский Стандарт» запустил сервис блокировки и разблокировки карт в «Интернет-банке»

«Банк Русский Стандарт» предложил клиентам новый сервис — блокировка и разблокировка банковской карты в «Интернет-банке». Теперь клиенты банка могут блокировать и разблокировать банковские карты в режиме онлайн, сообщили CNews в «Русском Стандарте». Сделать это можно, не посещая отделение банка и не тратя денег на телефонные переговоры, в случае если необходимость заблокировать карту застала клиента за границей.

Как отмечается, заблокировать и разблокировать карту легко — достаточно перейти по ссылкам «Блокирование карты» / «Разблокирование карты», расположенным в меню под изображением карты на ее странице в «Интернет-банке». Также разблокировать карту можно, просто выбрав в разделе «Карты» строчку «Заблокированные» и активировав ссылку «Разблокирование карты».

Клиент имеет возможность заблокировать банковскую карту в «Интернет-банке» в любой необходимый момент. Среди причин блокировки могут быть утрата (утеря/кража/изъятие) карты или личные обстоятельства (по инициативе клиента).

Разблокировать карту банка в режиме онлайн возможно, если она была заблокирована в «Интернет-банке» «Русского Стандарта», причем по причине «личные обстоятельства».

Со счета заблокированной карты не будут совершаться финансовые операции, включая регулярные — погашение кредита, оплата ЖКУ и другие платежи, настроенные в «Интернет-банке», указали в банке.

Заблокировать карту в «Интернет-банке» «Русского Стандарта» может как держатель основной карты, так держатель дополнительной карты, выпущенной на его имя. А разблокировать — только держатель основной карты, при этом он может разблокировать и любые дополнительные карты, выпущенные к его счету, в том числе если они были заблокированы держателем дополнительной карты.

«Мы стремимся не просто предоставлять клиентам доступ к банковским сервисам 24/7, мы хотим, чтобы это было удобно, а главное — безопасно. Если клиент засомневался в транзакции по карте, забыл PIN-код, при потере карты или ее захвате банкоматом и пр. он в любой момент может самостоятельно заблокировать свою банковскую карту и сохранить средства на ней. Клиенту не нужно посещать отделение банка или тратить деньги на телефонные переговоры. Особенно эта опция важна в командировках или в отпуске, — рассказал Иван Глазачев, исполнительный директор по эквайрингу и транзакционному бизнесу «Банка Русский Стандарт». — Возможность самостоятельной разблокировки карты освобождает клиента от дополнительного визита в банк — доступ к средствам на карте открывается с помощью всего двух кликов».