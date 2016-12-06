Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa Райффайзенбанка

Платежный инструмент Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Райффайзенбанка. Об этом говорится в заявлении Райффайзенбанка, поступившем в редакцию CNews.

«Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе “Безопасный Элемент” вашего устройства, — пояснили в банке. — Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически».

Apple Pay просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все возможности и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.