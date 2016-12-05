Татфондбанк присоединился к национальной платежной системе «Мир»

Татфондбанк объявил о начале эмиссии национальной платежной карты «Мир». Для клиентов банка карта «Мир» будет доступна в двух видах: классическая и премиальная, причем первая будет оформляться бесплатно, а ее годовое обслуживание обойдется всего в 150 рублей, сообщили CNews в Татфондбанк.

Помимо того, что оформить карту «Мир» в банке теперь может любой желающий, планируется выдавать карты в рамках «зарплатных» проектов, в первую очередь, для бюджетных организаций. Пользователям карты на территории РФ будут доступны все операции — оплата товаров и услуг, переводы с карту на карту или счет в системе дистанционного банковского обслуживания «Онлайн Партнер» и снятие наличных средств в сети банкоматов Татфондбанка и банкоматов других банков, осуществляющих эквайринг национальной карты.

«Для чего была создана национальная платежная система “Мир”? В первую очередь, для защиты платежного суверенитета России. Мы видели неоднократно на примере нашей страны, когда по решению госдепа США приостанавливались операции по карточкам международных платежных систем, — заявил заместитель председателя правления «Национальной системы платежных карт» Олег Тишаков. — Мысли о создании национальной платежной системы были уже в начале 2000-х годов, но реализовалась задача только в 2015 году».

«Основное преимущество национальной платежной карты “Мир” заключается в повышенной безопасности. Все операции по карте будут проводиться на территории нашей страны, поэтому те риски по картам, которые на себе ощутили клиенты в 2014-2015 годах, здесь полностью исключены, — отметил заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов. — Данная платежная система является передовой и внедряет все лучшие практики, существующие сегодня на рынке, а потому для наших клиентов будут сохраняться все программы лояльности, такие как кэшбэк и овердрафт».