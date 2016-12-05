Белорусы смогут открывать счета со смартфона и менять валюту без маржи

В Беларуси запустили цифровой банк Insync.by, в котором можно удаленно открывать счета, совершать любые переводы и менять валюту без маржи банка — с нулевой разницей между курсами продажи и покупки. Приложением может воспользоваться любой пользователь, вне зависимости от того, является он клиентом банка или нет, сообщили CNews в «Альфа-Банке» (Беларусь), выступающем разработчиком платформы.

Мобильное приложение предлагает открыть счет в банке удаленно: так, для его открытия достаточно указать номер телефона и ФИО, приложив фото паспорта. Далее карта будет доставлена курьером в удобное время. Посещать отделения и подписывать документы больше не нужно: все операции можно совершать в онлайн-режиме, а пользоваться приложением могут все желающие, где бы они ни находились.

Интерфейс приложения напоминает рабочий стол компьютера и смартфона, который можно настраивать по собственному желанию. Все операции совершаются в стиле Drag&Drop — перемещением одной иконки на другую. Таким способом можно обменять валюту, перевести деньги, оплатить товары и услуги, узнать текущую историю транзакций.

В приложении реализован «умный» поиск по дереву ЕРИП, работающий по аналогии с поисковыми системами. Вместо стандартной череды однообразных таблиц и колонок разработчики Insync предложили более простой способ — ввести в строку поиска назначение платежа или его получателя. Причем самые популярные платежи можно вывести в виде иконок на рабочий стол, рассказали в банке.

Еще одно новшество — возможность покупать со смартфона валюту без маржи банка. Курсы покупки и продажи будут равны. Обмен валют без маржи банка станет доступен, если прямо в приложении оформить бесплатную карту «А-Курс» (MasterCard World). Карточку доставят на дом, после чего можно покупать и продавать доллары по курсу ниже рыночного. По умолчанию можно обменять до $300 в месяц, однако лимит можно докупить или расширить, если часто платить карточкой, а неиспользованный остаток — получить деньгами в виде кэшбэка.

«Insync.by — по-настоящему новый мобильный банк, а не очередное приложение. Мы предоставили полную свободу действий — теперь можно открывать счета, менять валюту по выгодному курсу без посещения отделения — и всё это в удобном и простом интерфейсе в стиле Drag&Drop, — заявил управляющий директор «Альфа-Банка» (Беларусь) Рафал Ющак. — Чтобы скачать приложение и начать им пользоваться, не нужно быть клиентом “Альфа-Банка”».

Приложение обладает повышенной защитой от взлома и утечки конфиденциальных данных. При этом разработчики сознательно отказались от идеи сложных логинов и паролей, чтобы не усложнять жизнь пользователям. В результате для входа в личный кабинет можно использовать шестизначный PIN-код, графический ключ или отпечаток пальца.

Мобильное приложение работает на Android (версии 4.1 и выше) и iOS (версии 7.0 и выше). Владельцы смартфонов могут бесплатно скачать его в Google Play и App Store.

Чтобы мгновенно реагировать на запросы пользователей, банком создана отдельная служба поддержки в цифровых каналах коммуникации и запущен специальный чат на сайте insync.by, в котором будут отвечать на вопросы пользователей в течение 10-15 минут.