«Русский Стандарт» и i-Retail представили облачное решение для бизнеса

Банк «Русский Стандарт» объявил о подписании договора с сервисом i-Retail о запуске и начале продаж продукта, объединяющего в себе интегрированный эквайринг с облачной кассой. Как рассказали CNews в компании, продукт актуален для малого и среднего бизнеса в связи с глобальными изменениями и новыми требованиями закона 54-ФЗ, которые вступают в силу с 1 января 2017 г.

Закон 54-ФЗ с 2003 г. определяет правила ведения торговли в России. 3 июля 2016 г. в него были внесены поправки «О применении контрольно-кассовой техники». Как следствие, в 2017 г. будет производиться замена и доработка контрольно-кассовой техники – теперь кассовые аппараты должны автоматически передавать данные обо всех операциях в ФНС.

Решением проблемы перехода на новую систему станет продукт банка «Русский Стандарт» и облачного сервиса i-Retail – он приведет все платежные процессы в соответствие с законодательными требованиями и станет инструментом для управления и увеличения прибыли.

Сервис i-Retail – это программное обеспечение для онлайн- и оффлайн-торговли. i-Retail позволяет автоматизировать большинство процессов, связанных с управлением бизнесом. Вместо стандартного кассового оборудования предпринимателям предлагается облачная касса, которая может работать как в режиме рабочего места кассира, так и в режиме самообслуживания. Программа ведет товарно-учетную систему, принимает все виды платежей, следит за аналитикой и отчетностью, а также поддерживает систему лояльности клиентов. i-Retail контролирует строгое соблюдение всех законодательных требований.

Новый продукт банка «Русский Стандарт» и сервиса i-Retail станет комплексным решением, которое необходимо малому и среднему бизнесу. Это не только касса нового образца, но также финансовый консультант, юрист и бухгалтер в одном лице. И вместо сложностей, связанных с изменениями в платежной системе, клиент получает важное преимущество – оптимизацию всех основных торговых процессов в его компании.

Клиент остается в привычной, комфортной среде, меняется лишь ситуация с продажами и затратами, увеличивается прибыль. Что важно, сервис i-Retail можно подстроить конкретно под специфику практически любой компании.

Банк «Русский Стандарт» начал развивать эквайринг в 2007 г. и за короткий срок вошел в тройку лидеров по покрытию и объему операций с картами. На сегодняшний день банк располагает списком партнеров с максимальным охватом клиентов, использующих банковские карты. Сервис эквайринга банка «Русский Стандарт» сертифицирован по международному стандарту информационной безопасности PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), что обеспечивает безопасность и снижает степень риска хищения и ущерба.