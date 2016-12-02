BSS обновила систему ДБО CORREQTS Corporate до версии v. 2.3.8

BSS объявила о выпуске обновления системы ДБО CORREQTS Corporate версии v. 2.3.8 – комплексного решения, предназначенного для организации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

Как рассказали CNews в компании, в обновление включен такой сервис для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса как модуль интеграции ДБО с облачными бухгалтериями и другими внешними платежными сервисами. Решение поддерживает возможность импорта в ДБО платежных поручений в рублях РФ и экспорта из ДБО выписок по банковским счетам клиента. На основе созданного модуля протестировано и подтверждено взаимодействие с Контур.Бухгалтерией. С помощью модуля возможна интеграция с иными облачными сервисами: Контур.Эльба, Кнопка и т.д. Интеграция с облачными бухгалтериями позволит банку сгенерировать дополнительный комиссионный доход за счет партнерских программ с сервисами, а также повысить лояльность корпоративных клиентов.

Также реализован сервис экспресс-проверки контрагентов «Светофор», который позволяет клиентам банков при работе с платежными поручениями оперативно получать информацию о надежности выбранного контрагента, а также получать экспресс-отчеты о его деятельности на основании данных, предоставляемых сервисом экспресс-анализа контрагентов Контур.Фокус. Сервис позволит банку повысить комиссионные доходы.

Новый сервис «Чат с банком» позволяет клиентам общаться со специалистами банка в режиме реального времени, предоставляет банку дополнительный канал связи с клиентами для продаж, техподдержки или оказания консультаций. Ожидаемые выгоды для банка – не только сокращение операционных расходов по обслуживанию клиентов, но и организация дополнительного канала продаж продуктов и услуг банка. Сервис реализован на базе решения LiveTex.

В обновлении реализован ряд новых функциональных возможностей и улучшений, направленных на повышение удобства работы клиентов – отправка корпоративными клиентами реквизитов счета своим контрагентам по e-mail из интерфейса ДБО, обновление онлайн-остатков и выписок по счетам из АБС при входе клиента в систему ДБО, возможность просмотра информации о неснижаемых остатках и отправки в банк заявления на установку неснижаемого остатка по счету, оптимизация работы с устройствами SafeTouch и др.

Переход на CORREQTS Corporate версии v. 2.3.8 осуществляется с версии v. 2.2.24.12 и выше в рамках договора сопровождения.