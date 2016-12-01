Samsung Electronics объявил о новых банках-партнерах Samsung Pay

Samsung Electronics объявил о новых банках-партнерах сервиса Samsung Pay. Теперь клиенты «Бинбанка», банка «ФК Открытие», банка «Санкт-Петербург», Рокетбанка, Точки и «Тинькофф Банка» смогут добавить свои платежные карты Mastercard в сервис Samsung Pay.

Samsung Pay был запущен в России 29 сентября 2016 года. Сегодня партнерами сервиса являются банки «Альфа-Банк», ВТБ 24,«МТС», «МТС Банк», «Райффайзенбанк», «Банк Русский Стандарт» и «Яндекс», Сбербанк, а также шесть новых банков. С момента старта сервиса в РФ, количество банков выросло вдвое менее чем за 3 месяца.

«Темпы роста Samsung Pay в России опережают наши ожидания. Мы с радостью приветствуем новых партнеров и надеемся, что их клиентам – нашим новым пользователям – понравится простота, безопасность и возможность повсеместного использования Samsung Pay для оплаты товаров и услуг. Samsung Electronics с большим воодушевлением следит за тем, как сервис набирает обороты в России», - сказал Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

«Мы работаем совместно с нашими партнерами над тем, чтобы новейшие платежные технологии были доступны россиянам. Мы рады, что именно держатели карт Mastercard первыми смогли воспользоваться сервисом Samsung Pay, а теперь и еще больше российских банков предлагают своим клиентам эту возможность, – отметил Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России. – С Samsung Pay можно оплачивать покупки любимым мобильным устройством в любое время. При этом безопасность каждой транзакции гарантирована Mastercard».

C 8 ноября расширился список смартфонов Galaxy, совместимых с Samsung Pay в России. Теперь с сервисом в РФ работают с Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).

По итогам ноября средний процент роста количества пользователей неделя – к неделе составлял 30%. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, при этом порядка половины транзакций в Samsung Pay осуществляет с использованием технологии Samsung MST.

Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung - MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.

Samsung Electronics не взымает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий. При оплате Samsung Pay для держателей карт Mastercard действует специальное предложение в «Киноходе». Oплату по бесконтактной технологии Mastercard принимают более 6 миллионов торговых точек в 77 странах мира.