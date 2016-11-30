Uber и «Модульбанк» запустили сервис моментальной оплаты

Uber и «Модульбанк» объявили о запуске сервиса моментальной оплаты, позволяющего водителям Uber моментально получать оплату за выполненные заказы. Как рассказали CNews в компании, обычно неделя уходит у водителей известных сервисов по заказу автомобиля для получения денег за поездки. Uber, к примеру, проводит выплаты партнерам каждый понедельник.

Ускорить процесс выплаты сумели в «Модульбанк». Специально для водителей-партнеров Uber банк создал продукт «Моментальное зачисление денег». Подключившись к опции, водители сервиса смогут получать оплату за свои заказы мгновенно. По словам представителя компании, Uber - это один из немногих сервисов, которые позволяют партнерам подключаться напрямую. Для этого водителю достаточно зарегистрировать ИП или юридическое лицо, открыть расчетный счет в банке, предоставить ряд документов и пройти тренинги.

«Изначально наше партнерство позволило упростить и ускорить именно процессы оформления документов для водителей», – поясняет руководитель проекта Александр Носков. – «Сегодня же партнерам Uber доступно решение, которое позволяет моментально получить деньги за свою работу. Во всем мире «мгновенную» модель расчетов с водителями Uber использует только в США. Проект Go Bank предоставляет водителям возможность совершать в день до 5 переводов заработанных средств из приложения на карту онлайн банка».

Для подключения услуги «Моментального зачисления денег» партнерам Uber в России достаточно оставить согласие на обработку личных данных на сайте «Модульбанка» https://re.modulbank.ru/uber. Если водитель уже является клиентом «Модульбанка», то он получает подтверждение об активации услуги и на его «карточный» счет начинают поступать деньги от клиентов по факту выполненных поездок.

За свои услуги Модульбанк берет комиссию 1,6%. Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (ИП на УСН) банк также автоматически рассчитывает и резервирует с каждого поступления сумму налога – 6%. А для тех партнеров, которые хотят работать с Uber, но пока не имеют своего ИП, банк предлагает бесплатную услугу помощи с регистрацией юр. лица. Сделать это можно дистанционно – не посещая налоговую.

Максимальная сумма финансирования от «Модульбанка» для одного водителя составляет 200 тыс. руб. в неделю. Взаиморасчеты с банком проходят каждый понедельник при поступлении средств от Uber. Для этого в личном кабинете банка появится платежное требование. Расчеты произойдут автоматически, после подписания «платежки».