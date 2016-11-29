Secure Bank защитит от мошенников онлайн-платежи клиентов Сбербанка

Group-IB объявила о выигранном тендере на поставку услуг по защите клиентов Сбербанка от мошенничеств в интернет-банкинге. Как рассказали CNews в компании, сумма контракта составила 45 млн рублей в год. Онлайн-платежи клиентов Сбербанка будут защищены от мошенников с помощью решения Secure Bank – оно было разработано в рамках проекта, поддержанного грантом Фонда «Сколково».

Игорь Богачев, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Стремительное распространение цифровых финансовых сервисов и финансовых технологий невозможно без появления новых решений, обеспечивающих информационную безопасность. По данным Allianz Risk Barometer 2016, риски потерь в бизнесе от инцидентов в области информационной безопасности и кибератак только за последние 3 года поднялись с 13-го места на 5-е. При этом, согласно отчету ЦБ России, хищения в системах интернет банкинга является одним из наиболее распространенных типов мошенничества. Группа компаний Group-IB реализует ряд технологий в рамках «Сколково», и мы особенно рады отметить, что поддержанная грантом «Сколково» разработка по результатам пилотирования показала существенно опережающие конкурентов характеристики и одержала победу в открытом конкурсе у лидеров отрасли. Данный успех позволит компании укрепить рыночные позиции и занять лидирующие позиции на зарубежном рынке».

Group-IB выиграла в открытом конкурсе на поставку услуг по защите онлайн-платежей Сбербанка у таких сильных игроков, как «Лаборатория Касперского» и компания IBM Trusteer (представленная «Инфосистемами Джет»).

С помощью решения Secure Bank дополнительную защиту от кибер-преступников получат 50 млн пользователей сервиса «Сбербанк Онлайн» и 2 млн пользователей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Илья Сачков, генеральный директор Group-IB, отметил: «Киберпреступники научились обходить большинство средств защиты в банках, включая электронную цифровую подпись и двухфакторную аутентификацию, то есть они могут перехватывать даже СМС с секретным кодом для подтверждения операции. Решение Secure Bank позволяет отражать эти угрозы и выявлять другие преступления еще на стадии их подготовки. Сбербанк стал одним из самых технологически продвинутых банков мира, теперь более 50 млн пользователей сервиса «Сбербанк Онлайн» будут надежно защищены от мошенников».

Secure Bank защитит пользователей интернет-банкинга от несанкционированных проникновений в онлайн-кабинет. Система с помощью технологии поведенческого анализа отслеживает нетипичную для конкретного клиента активность в онлайн-банке и другие признаки мошеннических действий, к примеру, попытки совершить перевод с зараженного вредоносным программным обеспечением устройства. Secure Bank оперативно уведомляет банк о несанкционированном проникновении в онлайн-кабинет клиента и не дает преступникам совершить транзакцию.

Сбербанк в течение 18 месяцев тестировал предложенное Group-IB решение Secure Bank. За это время программное обеспечение позволило предотвратить тысячи хищений со счетов клиентов, при этом его работа была незаметна для пользователей и не сказалась на скорости загрузки «Сбербанк Онлайн».

Secure Bank является частью единой системы раннего обнаружения угроз от Group-IB, разработанной на основе 13-летнего опыта компании по расследованию киберпреступлений.

По данным ЦБ РФ, количество счетов физических лиц в российских банках с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с 2008 года увеличивается в среднем на 57% в год. В 2016 году количество счетов, подключенных к интернет-банкингу, превысило 127 млн. При этом количество несанкционированных операций, совершенных с использованием систем ДБО, увеличилось в 2015 году более чем в 6,5 раз (по данным ЦБ РФ, «Обзор о несанкционированных переводах денежных средств за 2015 г.»).