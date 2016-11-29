Сбербанк стал финалистом международной премии Global Inclusion Awards 2016 в номинации «Лучший банк для детей и молодёжи». Как рассказали CNews в компании, этой наградой отмечаются достижения поставщиков финансовых услуг, которые первыми предлагают инновационные и оригинальные продукты в сочетании с обучающим компонентом.

Жюри премии отметило успехи Сбербанка в реализации проекта «Ладошки». «Ладошки» — биометрическая система, которая позволяет оплачивать питание по ладони в учебных заведениях. Для оплаты система идентифицирует ребёнка по индивидуальному рисунку вен ладони, и сумма автоматически списывается со счёта родителя. В учебных заведениях, в которых установлен сервис, по ладони может быть организован проход в здание.

На сегодняшний день проект «Ладошки» реализован в школах Московской области, в Иваново и Чебоксарах, а также в образовательных учреждениях Воронежской области. До конца года система «Ладошки» будет установлена в 150 учебных заведениях, среди регионов — Новосибирская и Вологодская области, Республика Татарстан, Иваново, города Троицк, Вологда, Тюмень, Ярославль. В Химках завершено подключение «Ладошек» во всех 33 школах города. Химки станут первым городом в России, в котором полностью реализована биометрическая экосистема школьной инфраструктуры.

Благодаря «Ладошкам» Сбербанк с раннего возраста приучает детей к использованию современных удобных банковских продуктов. Родители в личном кабинете могут контролировать рацион питания ребенка. Во всех каналах Сбербанка родители могут пополнить лицевой счет без комиссии.

Администрация муниципального образования получает возможность контролировать выделяемые из бюджета средства на питание школьников. Комбинаты питания и учебные заведения снижают оборот наличных денежных средств, минимизируют затраты на инкассацию и риск мошенничества, а также могут планировать количество необходимых продуктов и корректировать меню.

Премии Global Inclusion Awards вручаются за достижения и инновации в области развития финансовой грамотности, социализации, расширения доступа к финансовым услугам, а также поддержку предпринимательства для детей и молодёжи.

Учредитель премии — международная организация Child & Youth Finance International (CYFI). Цель организации — усилить экономическую и социальную роль детей и молодого поколения по всему миру.