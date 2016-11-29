Сбербанк обеспечит возможность оплатить покупку квартиры банковской картой

Сбербанк объявил о запуске пилотного проекта по сотрудничеству с 20 крупнейшими застройщиками, в числе которых «Группа ЛСР», ПИК, «Пионер» и «Эталон». Как рассказали CNews в учреждении, проект охватит, в частности, Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Воронеж и другие города России.

Сбербанк обеспечивает возможность оплатить всю или часть стоимости квартиры с помощью банковской карты Сбербанка на сайтах застройщиков «Группа ЛСР», ГК «ПИК», ГК «Пионер», ГК «Эталон» или в pos-терминалах, которые будут устанавливаться в офисах всех 20 застройщиков. Возможность оплатить стоимость квартиры картой в интернете Сбербанк обеспечил впервые в России.

Пилотный проект продлится по январь 2017 г. По его итогам Сбербанк примет решение о возможном распространении новой услуги на территории всей страны.

«Мы оцениваем потенциал оборота при оплате стоимости квартир картами в 15-60 млрд. рублей в год и считаем это направление перспективным для развития, — отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. — Внедрение нового способа оплаты даёт возможность клиенту использовать удобный, безопасный и выгодный способ расчётов. Сбербанк не взимает никаких комиссий с покупателей квартир, при этом им доступны все преимущества расчётов картой, в том числе бонусы "Спасибо от Сбербанка"».