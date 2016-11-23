«Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS

BSS объявил о расширении линейки транзакционных продуктов и реализации нового сервиса проверки контрагентов в интернет-банке. Как рассказали CNews в компании, сервис позволит корпоративным клиентам банка проводить анализ своих контрагентов на предмет банкротств, арбитражных дел, исполнительных производств, арбитражных исков, финансового состояния и прочих существенных фактов хозяйственной деятельности в «один клик» непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания.

Для удобства пользователя данные о контрагентах в интернет-банке отображаются в виде сигналов светофора с возможностью получения детализированной информации. Сервис реализован путем интеграции всех платформ ДБО BSS с решением «Контур.Фокус» компании «СКБ Контур».

«Выбор компанией BSS решения "СКБ Контур" продиктован одной из самых острых и насущных проблем бизнеса — «плохой» дебиторской задолженностью и проблемами с возвратом НДС. Наш сервис предоставит клиентам банка существенные факты хозяйственной деятельности контрагента, требующие повышенного внимания, и порекомендует установить надежный контакт с руководством компании-контрагента», — сказала менеджер по развитию направления «Сервисы для банков» компании «СКБ Контур» Ольга Стаднийчук.

«В рамках стратегии «Открытая платформа» наша компания последовательно реализует партнерские программы с лидерами рынка облачных услуг, — отметил заместитель генерального директора по продуктам компании BSS Андрей Абрамов, — Очередной пример — сервис «Светофор», наше совместное решение с компанией "СКБ Контур", который позволит банкам оперативно и без существенных вложений в операционную и IT-инфраструктуру нарастить транзакционный доход».

Компания BSS работает на рынке разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами. В портфеле BSS есть инструменты для банков для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», «Брокер-Клиент», голосовые технологии и др. Достижения BSS признаны профессиональным сообществом.