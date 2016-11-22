«Мегафон» обеспечит защищенные коммуникации ВТБ24

«Мегафон» объявил о победе в тендере ВТБ24 на организацию резервных VPN-каналов для отделений одного из крупнейших российских банков в пяти регионах на Северном Кавказе и в Центральном Черноземье. Как рассказали CNews в компании, оператор создал для клиента резервные VPN-каналы, объединив в локальные региональные сети 39 офисов ВТБ24 в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Тамбовской и Воронежской областях.

В ближайших планах компании – включение защищённых корпоративных сетей для всех представительств банка ещё в двух южных регионах – Ростовской области и Краснодарском крае.

«Новейшие телеком-решения помогают безопасно и эффективно управлять ключевыми бизнес-процессами, – сказал Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «Мегафон». – Структурам банковского сектора мы гарантируем информационную безопасность и надёжность всех коммуникаций, качество и скорости обработки больших объёмов данных. Поэтому ВТБ 24 мы обеспечили резервирование всех каналов связи с защищённым интернет-соединением корпоративных сетей на скорости до 70 Мбит/с».

«Мегафон» оказывает полный комплекс телекоммуникационных услуг государственным и коммерческим структурам, включая мобильную и фиксированную связь, конвергентные предложения, доступ в интернет, аренду каналов связи и виртуальных серверов на базе «облачных» технологий, организацию VPN-сетей и конфиденциальную связь.