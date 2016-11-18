Задержаны «подрывники» в офисах Сбербанка

В Вельске Архангельской области задержан рецидивист из Плесецка, который ночью взорвал банкомат в круглосуточной зоне самообслуживания. Преступник применил для взрыва большой объём газовой смеси, закаченной в банкомат из газовых баллонов. В результате взрыва помещение зоны самообслуживания было полностью разрушено. Жертв и пострадавших не было, сообщили CNews в Сбербанке.

Для оперативного задержания преступника сотрудникам полиции понадобилось менее трёх дней. Преступник был арестован. С учётом прежних судимостей его ждёт большой срок лишения свободы.

По информации банка, ранее за аналогичное преступление были задержаны трое злоумышленников в Кемерово. Кемеровской полицией направлено в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении участников организованной преступной группы. Согласно Уголовному кодексу РФ кража, совершённая организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

В обоих случаях большую роль в установлении личности злоумышленников сыграло наличие у Службы безопасности банка достаточного объёма необходимых данных, в том числе видеоматериалов. По словам представителей Сбербанка, использование этой информации и материалов оперативно-розыскной деятельности полиции позволяет изобличать лиц, посягающих на ценности и имущество банка.

«Благодаря внедрению в практику охраны банковских объектов новейших инновационных разработок количество реализованных преступлений неуклонно снижается, — отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — За преступления в отношении устройств самообслуживания с начала года задержано 105 человек. Служба безопасности Сбербанка активно пресекает криминальные посягательства и регулярно оказывает правоохранительным органам помощь в задержании преступников».