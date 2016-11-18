«Тинькофф Банк» начал обслуживать клиентов в Viber

«Тинькофф Банк» запустил обслуживание клиентов через сервис для обмена сообщениями Viber. Об этом CNews сообщили в «Тинькофф Банке».

Сергей Буланкин, вице-президент «Тинькофф Банка» по обслуживанию клиентов, так прокомментировал нововведение: «Для удобства клиентов мы работаем с самыми разными каналами обслуживания. С сегодняшнего дня наши клиенты могут обратиться в службу поддержки банка в том числе через Viber. Причем “Тинькофф Банк” стал первым партнером Viber из банковской сферы в России. Пользователи этого приложения теперь могут задать вопрос сотруднику банка в привычной для себя среде — там, где они привыкли общаться с родными, друзьями и коллегами. При необходимости они могут отправить не только сообщение, но и документ или скриншот, что в большинстве случаев ускоряет решение вопроса».

Viber — мобильное приложение для свободного общения по всему миру. Этот сервис используют более 800 млн зарегистрированных пользователей в 193 странах и около 10% из них проживают в России. Обслуживание в Viber реализовано в формате диалога клиента с сотрудником службы поддержки, аналогично чату на сайте или в мобильном приложении банка.

Открыть чат с «Тинькофф Банком» в Viber можно двумя способами: перейти по ссылке со смартфона; найти паблик-аккаунт Tinkoff на экране поиска.

Сотрудники «Тинькофф Банка» отвечают на первое сообщение клиента в течение одной минуты, затем ведут диалог в режиме реального времени. Банк обслуживает клиентов через Viber круглосуточно и без выходных.

Также пользователи Viber могут подписаться на паблик-чат Tinkoff, в котором банк будет делиться важными новостями.

«Тинькофф Банк» работает без отделений и обслуживает клиентов удаленно. Обращаться в службу поддержки банка можно по телефону, электронной почте, в чате, социальных сетях, мессенджерах Telegram и Viber, а также на банковских форумах. Как отмечается, какой бы канал коммуникаций ни выбрал клиент, ему отвечает квалифицированный сотрудник, у которого есть доступ ко всей истории обращений в банк.