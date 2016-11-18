Сбербанк подключил к платёжной системе «Мир» все магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»

Сбербанк обеспечил возможность приема карт национальной платёжной системы «Мир» во всех POS-терминалах торговых сетей X5 Retail Group: «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». В целом проект охватил 8,5 тыс. магазинов, расположенных в 56 регионах России, сообщили CNews в Сбербанке.

«Сбербанк продолжает активно переводить свою сеть POS-терминалов на приём карт “Мир”. На текущий момент более 600 тысяч POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях по всей стране принимают карты национальной платёжной системы. В процессе проводимых работ мы делаем акцент на интеграцию в НПС крупных сетей федерального масштаба — торговые сети X5 Retail Group стали одними из первых, где Сбербанк полностью обеспечил приём карт “Мир”, — рассказала Светлана Кирсанова, директор управления торгового эквайринга Сбербанка. — При поддержке ИТ-специалистов Х5 нам удалось обновить программное обеспечение более 35 тысяч POS-терминалов за короткий срок».

«Теперь, когда все магазины компании принимают карту “Мир” можно констатировать, что все самые посещаемые продуктовые сети готовы к приему национальной платежной карты, — заявил коммерческий директор НСПК Сергей Радченков. — Наша карта предназначена для всех россиян, многие из которых являются клиентами “Пятёрочки”, “Перекрестка” и “Карусели”, и наше сотрудничество со Сбербанком и Х5 Retail Group значительно расширяет сеть приема карт во многих городах нашей страны».

«X5 стала одной из первых продуктовых компаний, во всех магазинах которой принимается к оплате карта национальной платежной системы “Мир”. Это более 8500 магазинов, которые обслуживают порядка 2,5 миллиардов покупателей в год. Предоставление им широкого спектра возможностей оплаты — важная для нас задача, — подчеркнула Полина Киселева, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка». — Мы внедряем все новые технологии оплаты, обеспечивая удобство и комфорт совершения покупок, как жителям мегаполисов, так и жителям совсем маленьких населённых пунктов. В этом смысле приём карты “Мир”, которой уже в ближайшее время будут пользоваться работники бюджетных организаций и предприятий, среди которых много постоянных клиентов “Пятерочки”, позволит ещё больше укрепить их лояльность».