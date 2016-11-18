200 российских банков внедрили «Рутокен ЭЦП 2.0»

Уралпромбанк стал двухсотым банком, перешедшим на использование «Рутокен ЭЦП 2.0» в системе дистанционного банковского обслуживания. Об этом CNews сообщили в компании «Актив».

«Оптимальное сочетание цены и качества, поддержка криптографического ПО различных производителей делают “Рутокен ЭЦП 2.0” востребованным в проектах банка. Наши клиенты могут быть уверены в том, что “Рутокен ЭЦП 2.0” соответствует новым законодательным стандартам электронной подписи и обеспечивает высокий уровень безопасности при дистанционном управлении финансами», — заявил Михаил Парфентьев, председатель правления Уралпромбанка.

Как известно, в 2018 г. завершается установленный ФСБ России переходный период для внедрения новых стандартов электронной подписи. В связи с этим перед каждым банком встает задача по внедрению программного обеспечения и электронных идентификаторов, соответствующих требованиям новых стандартов.

«Рутокен ЭЦП 2.0» от «Актива» предназначен для двухфакторной аутентификации пользователей, аппаратной реализации электронной подписи, безопасного хранения ключевой информации без возможности ее экспорта. Данный USB-токен, сертифицированный ФСБ России, применяется в системах дистанционного банковского обслуживания, решениях для электронного документооборота, в крупных государственных проектах. Устройство соответствует новым российским стандартам ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 и поддерживается большинством отечественных систем ДБО.

«Срок окончания действия старых стандартов электронной подписи истекает в декабре 2018 года. Только на первый взгляд кажется, что времени для обновления ключевых носителей и программного обеспечения удостоверяющего центра осталось много в запасе. Однако процесс перехода не стоит затягивать. Мы, как разработчик программно-аппаратных средств информационной безопасности, заблаговременно информируем об этом наших клиентов. Они понимают необходимость данного перехода, поэтому уже сегодня задумываются о миграции на новые стандарты, — рассказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив». — “Актив” делает все, чтобы клиенты банков получили работающий инструмент, соответствующий требованиям ФСБ России и Центрального Банка, а процесс перехода был плавным и малозатратным. Наши устройства имеют высокие скоростные характеристики — подпись платежных документов происходит быстро. Плюс, аппаратная реализация криптоалгоритмов и неизвлекаемости ключей электронной подписи позволяет выдавать сертификаты на 3 года».