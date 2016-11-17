PayU совместно с CheckOut предложили интернет-магазинам решение по автоматизации логистики

Платежный сервис PayU (входит в южноафриканскую медиагруппу Naspers) объявил о начале сотрудничества с агрегатором доставок CheckOut. Клиенты PayU получили возможность предложить своим покупателям доставку товара различными способами (курьером, самовывозом, через постоматы или «Почту России») без дополнительной интеграции. Модуль PayU позволяет использовать сервис CheckOut по договору оферты, не привлекая дополнительных ресурсов для настройки и запуска, сообщили CNews в PayU.

Кроме этого, подключив новую услугу, клиенты PayU получат доступ к дополнительным возможностям сервиса — вскрытие товара до оплаты, примерка и частичный выкуп.

«Задача нашей команды — предложить единое решение для онлайн-бизнеса. Именно поэтому мы предоставляем интернет-магазинам не только возможность оплаты заказов на сайте, но и покупку товара в рассрочку, электронный документооборот, и сейчас это еще и логистика. Интеграция с CheckOut раз и навсегда решает вопрос доставки товаров по всей стране удобным способом для конечного покупателя», — заявила Ольга Мартынова, руководитель отдела разработки и интеграции.

PayU является интернет-провайдером платежных услуг с присутствием в 16 странах по всему миру. Компания предлагает более 250 вариантов оплаты, имеющих отношение к этим рынкам, в том числе кредитные карты, банковские переводы, денежные выплаты и электронные кошельки. Потенциальная клиентская база провайдера составляет свыше 2,3 млрд человек.