Оплатить госуслуги теперь можно на сайте «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» запустила на своем сайте rt.ru сервис онлайн-оплаты государственных услуг. Сервис реализован в партнерстве с небанковской кредитной организацией «Моби.Деньги», сообщили CNews в «Ростелекоме».

Функция оплаты госуслуг доступна для посетителей сайта rt.ru из любых регионов страны. Оплатить можно услуги таких государственных органов, как ГИБДД (штрафы и пошлины), Федеральная служба судебных приставов (сборы и штрафы судебных приставов), Главное управление по вопросам миграции МВД России (штрафы и пошлины), Федеральная налоговая служба (задолженности по налогам), Росреестр (услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии).

Оплату можно осуществлять 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Сервис не требует регистрации и заполнения сложных форм. Процедура оплаты проста и занимает минимум времени, указали в компании. Услуга также адаптирована для использования на мобильных устройствах. Для пользователей организована круглосуточная техническая поддержка.

«“Ростелеком” планомерно движется к созданию единого информационно-платежного пространства для предоставления финансовых услуг, интегрированных с существующими продуктами и системами “Ростелекома”. Мы постоянно наращиваем спектр возможностей этой системы. Понимая высокую востребованность таких онлайн-сервисов, как оплата государственных услуг — налоги, пошлины, штрафы, мы реализовали такую возможность на нашем клиентском сайте. Комфортность платежей мы обеспечили удобной системой оплаты», — заявил директор продуктового офиса «Платежная система» «Ростелекома» Алексей Шамайко.

Сайт rt.ru предоставляет возможность нескольких вариантов оплаты: банковской картой MasterCard и Visa любого эмитента и с лицевого счета абонента оператора сотовой связи. При оплате взимается комиссия, размер которой зависит от способа оплаты и получателя платежа.

Поддержка пользователей осуществляется в круглосуточном режиме через форму обратной связи на сайте rt.ru в разделе «Оплата / Оплатить госуслуги» и/или по телефону 8-800-555-5813 (звонок по России бесплатный).