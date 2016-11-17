MyKassa подключила электронные кошельки Payeer

Сервис моментальных платежей MyKassa подключил электронные кошельки Payeer. Теперь пользователи сервиса могут производить выплаты и получать оплату за предоставляемые товары и услуги с помощью этого платежного средства. Подключение кошелька Payeer производится самим пользователем MyKassa в личном кабинете, сообщили CNews в компании MyKassa.

В целом MyKassa.org представляет собой сервис, который позволяет начинающим предпринимателям сделать первый шаг в интернет-продажах. Продавцу достаточно пройти несложную регистрацию и добавить товар, услугу или свой интернет-магазин. После этого продавец получает ссылку, посредством которой можно будет осуществлять продажи.

«За сравнительно небольшой срок платежная система Payeer успела себя отлично зарекомендовать и обрести аудиторию в несколько миллионов человек. Показательным примером служит тот факт, что Payeer входит в список популярных обменников русскоязычного интернете, — заявила Ева Смирнова, коммерческий директор компании MyKassa. — Дополнительным преимуществом системы является выпуск собственных платежных карт MasterCard. Подключение кошельков Payeer делает нашу систему более функциональной и адаптированной к потребностям пользователей».