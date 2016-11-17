Lamoda начала принимать платежи через Apple Pay

Онлайн-магазин Lamoda, ритейлер одежды и обуви в РФ, начал принимать платежи с помощью Apple Pay. Решение было реализовано при поддержке платежного сервиса Payture и доступно пользователям на устройствах с операционной системой iOS и macOS, сообщили CNews в Payture.

Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства клиента. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически, пояснили в компании.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно использовать Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной macOS Sierra, подтверждая платёж со своего iPhone 6 или более поздней модели, либо с Apple Watch.