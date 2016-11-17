Банк «Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для iOS

Банк «Русский Стандарт» полностью изменил дизайн «Мобильного банка» и обновил его функционал в версии для iOS. Банк использовал новый подход к созданию обновленной версии мобильного приложения — она учитывает пожелания клиентов — активных пользователей, сообщили CNews в «Русском Стандарте».

Новый дизайн позволит клиентам сократить время на совершение операций благодаря более удобному размещению элементов на странице, оптимизированной навигации и быстрому доступу к основным операциям при помощи функции «свайп». Сэкономит время и новый список последних получателей платежей — теперь они автоматически запоминаются в приложении при оплате сотовой связи и переводах по номеру телефона.

Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту MasterCard банка в Apple Pay через «Мобильный банк» «Русского Стандарта» с помощью всего одного клика.

Кроме того, в мобильном банке появилась новая полезная функция — механизм управления расходами — PFM-light. С его помощью клиенты смогут комфортно анализировать свои траты. Информация о расходах представлена в виде круговых диаграмм с указанием категорий, на которые приходится основной процент операций, и с возможностью вручную отредактировать категорию совершенной операции.

Выписки по счетам стали более информативными. Увеличен период выписки о последних операциях — теперь выводятся данные за последние полгода. Расходы и пополнения выделяются соответствующим цветом. Отображаются логотипы торговых точек, где расплачивался клиент, а также геопозиция операций и категория покупок. Среди других полезных функций — появление новых элементов управления (виджетов). Именно благодаря рекомендациям и советам пользователей банку удалось создать комфортный подход к визуализации выписок, получивший предварительное одобрение у большинства клиентов из различных фокус-групп, подчеркнули в «Русском Стандарте».

«При разработке новой версии приложения использовались лучшие мировые практики и современные тенденции в области дизайна и юзабилити. Новый интерфейс в разы упростит работу в “Мобильном банке”, что позволит привлечь новых клиентов к использованию онлайн-сервиса, а значит снизить нагрузку на традиционные каналы обслуживания — колл-центр и отделения», — считает Иван Глазачев, исполнительный директор по экварийнгу и транзакционному бизнесу банка «Русский Стандарт».

Новая версия мобильного банка для iOS уже доступна для скачивания в App Store. Для платформы Android обновление выйдет в ближайшее время.