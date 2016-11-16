«Зираат Банк (Москва)» защитился от утечек информации с помощью решений InfoWatch

Группа компаний InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, объявила о внедрении системы для защиты от утечек конфиденциальной информации и внутренних угроз, мониторинга рабочей активности сотрудников и использования инфраструктуры компании в «Зираат Банке (Москва)» — дочернем банке «Турецкого Государственного Зираат Банка». В московском дочернем банке организации был внедрен комплекс решений InfoWatch Traffic Monitor и InfoWatch EndPoint Security, сообщили CNews в InfoWatch.

«Широкая отраслевая и международная экспертиза InfoWatch способствует возможности реализации проектов на глобальном уровне, — отметил директор по продажам ГК InfoWatch Константин Левин. — Лингвистические и отраслевые технологии наших продуктов и решений по предотвращению утечек информации и защите бизнеса от внутренних угроз позволяют вести сотрудничество с организациями из Европы, Ближнего Востока, Индии, Юго-Восточной Азии. Мы готовы наращивать присутствие на внешних рынках».

Пилотный проект по внедрению решения InfoWatch в «Зираат Банке» был реализован в 2015 г., после чего банку были даны рекомендации по обеспечению защиты от утечек информации и внутренних угроз.

В 2016 г. было проведено комплексное обследование инфраструктуры банка, определены потребности в защите информации от утечек, подготовлены технические требования к площадке для внедрения, разработана проектная документация и проведено техническое проектирование.

В результате в «Зираат Банке» было установлено программное обеспечение ГК InfoWatch, проведена настройка системы, донастройка правил и политик ИБ организации, а также оценка корректности функционирования системы и подготовка специалистов банка к работе с решением. При реализации проекта были использованы базы контентной фильтрации InfoWatch для банковского сектора на русском, английском и турецком языках.

«Решения компании InfoWatch позволили наладить контроль рабочей активности сотрудников банка, запускаемых приложений и возможных утечек информации, — подвел итоги проекта начальник управления ИТ «Зираат Банка (Москва)» Ясин Таха Джелилоглу. — Большую часть служебной переписки мы ведем на турецком языке, и наличие отраслевых словарей на турецком было обязательным критерием при выборе DLP-решения. В InfoWatch Traffic Monitor Enterprise предустановлены все необходимые словари, что значительно упростило процесс внедрения. Мы довольны работой специалистов в области информационной безопасности, лингвистики и анализа данных ГК InfoWatch, которые разработали политики безопасности банка для предотвращения внутренних угроз и выявления нарушений».