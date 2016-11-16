Банк «Траст» оптимизировал учет операций на финансовых рынках с помощью R-Style Softlab

Компания R-Style Softlab обновила программное обеспечение для работы с ценными бумагами, производными инструментами и депозитарного учета в банке «Траст», являющемся участником фондового рынка. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, причиной модернизации ПО стало существенное обновление законодательной базы в этой сфере. Основные изменения банк получал от компании-производителя в рамках программы сопровождения, но, в то же время, предпочел с помощью R-Style Softlab перейти на последнюю тиражную версию программного комплекса RS-Securities V.6, которая полностью отвечает современным нормам закона, а кроме того, предоставляет пользователям возможность вести налоговый учет операций с ценными бумагами в веб-интерфейсе.

Актуальная версия RS-Securities содержит все вошедшие в силу за последние три года изменения законодательства в бухгалтерском, налоговом, внутреннем и депозитарном учете ценных бумаг и отчетности. В частности, в ней обновлены отчетные формы №№ 0409115, 0409116, 0409405, 0409711, 0409405 и 0409128; внесены изменения в план счетов; модернизированы порядок учета договоров РЕПО, алгоритмы расчета резерва по сделкам прямого РЕПО и величины рыночного риска; реализован справочник ключевой ставки и пр.

Кроме того, в новой версии программного комплекса получила развитие функциональность для депозитарного учета: расширены возможности по ведению уполномоченных лиц по счетам депо и учету ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, реализована поддержка Положения Банка России № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» от 13.11.2015.

После выполненного апгрейда банку стал доступен полный комплект аналитических регистров налогового учета, включающий регистры реализации (0211, 0212, 0215), регистры коротких позиций (0611, 0612, 0615), регистр по начислению дохода по ценным бумагам, находящимся в собственности и в размещении (0411), а также регистры РЕПО (0507–0514), регистр по начислению расхода по коротким позициям (0721) и регистры по формированию резервов (0801, 0802, 0901, 0902). Обновленный модуль «Автоматизированные регистры налогового учета» (АРНУ) имеет веб-интерфейс, что открывает банку доступ к другому уровню автоматизации, в основе которого —эргономика и юзабилити, подчеркнули в R-Style Softlab.

«Основные изменения в части законодательства компания-производитель предоставляет нам в рамках программы сопровождения системы, однако периодически требуется обновление дистрибутива, — рассказал Владимир Полунин, руководитель проекта обновления RS-Securities со стороны банка «Траст». — Переход на последнюю версию ПО расширил возможности банка по ведению бухгалтерского, налогового, внутреннего и депозитарного учета ценных бумаг, а также выпуску отчетности».

«В сфере автоматизации казначейских операций мы сотрудничаем с банком “Траст” уже более 10 лет, — отметила Ольга Киреева, руководитель проекта RS-Securities, R-Style Softlab. — Выполнив очередное обновление системы, банк сможет вести учет операций на финансовом рынке в соответствии с актуальными нормами законодательства, а сотрудники налогового подразделения смогут воспользоваться всеми возможностями подхода компании к проектированию интерфейсов бэк-офисных систем».