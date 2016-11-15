Visa объявила о начале поддержки сервиса Apple Pay в России

Компания Visa объявила о том, что с сегодняшнего дня держатели карт Visa «Альфа-Банка» и «Тинькофф Банка» получили доступ к Apple Pay. Об этом говорится в заявлении Visa, поступившем в редакцию CNews.

Как отмечается, в основе Apple Pay — безопасность и конфиденциальность. Когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карту Visa в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства пользователя. Для обеспечения высокой безопасности платежей каждая транзакция авторизуется с помощью уникального одноразового секретного кода, который генерируется динамически.

«Бесконтактные платежи становятся все более популярными в России. Так, согласно нашим данным, количество транзакций по картам Visa payWave увеличилось в 4,5 раза за последний год. Мы намерены продолжать сотрудничество с банками, торгово-сервисными предприятиями и регулятором с целью внедрения новых инновационных платежных решений на российском рынке, чтобы как можно больше россиян могли воспользоваться преимуществами безопасных и удобных способов оплаты как в обычных торговых точках, так и онлайн или с использованием мобильного приложения. Сегодня мы рады оказать поддержку нашим партнерам в России в обеспечении работы сервиса Apple Pay», — заявила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

В целом россияне с доверием относятся к бесконтактным платежам, отметили в компании. По результатам проведенного исследования, на сегодняшний день подавляющее большинство россиян (84%) знают об инновационной технологии оплаты, 38% используют бесконтактные платежные карты. При этом 81% опрошенных в России считают безопасными транзакции по картам с бесконтактной технологией оплаты.

Apple Pay просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все возможности и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами Visa. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch везде, где принимают Visa payWave.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.