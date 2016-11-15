Приложение «Qiwi Перевод» стало доступно владельцам Android-устройств

Приложение «Qiwi Перевод» стало доступно для смартфонов и других устройств на платформе Android, чьи владельцы теперь смогут переводить денежные средства, зная только номер телефона получателя. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi.

Приложение «Qiwi Перевод» — самостоятельный продукт, не требующий регистрации в «Visa Qiwi Кошельке» отправителем или получателем денежных средств. Переводы совершаются в режиме онлайн, комиссия за услугу составляет 1,75% от суммы перевода (минимум — p60). Сумма одного перевода не должна превышать p15 тыс.

При этом российские потребители демонстрируют довольно высокий уровень готовности использовать возможности смартфона для перевода денежных средств, указали в Qiwi. Согласно глобальному исследованию потребительских предпочтений потребителей в отношении шопинга и проведения банковских и платежных операций с помощью мобильных устройств Nielsen, лишь 41% опрошенных россиян не стали бы осуществлять перевод денежных средств с одного банковского счета на другой через смартфон, что ниже мирового показателя на 13 п.п.

«Ранее в этом году мы запустили “Qiwi Перевод” для пользователей iOS, учитывая потребность пользователей в простых и доступных финансовых приложениях. Мы дублировали функционал денежных переводов за контур “Visa Qiwi Кошелька” и увидели значительный интерес аудитории к такому подходу. В дальнейшей разработке мы учли специфику популярной операционной системы и ожидаем, что новый финансовый сервис понравится и владельцам гаджетов на Android, решая важную часть их ежедневных потребностей», — отметил Дмитрий Медведев, менеджер по развитию технологических денежных переводов.

Для отправки перевода по номеру телефона в приложении «Qiwi Перевод» достаточно ввести сумму и выбрать получателя денежных средств из адресной книги устройства или учетной записи Google (необходима для пользования устройствами Android). В рамках приложения также доступен перевод «обычным» способом — по номеру карты получателя, поддерживается ручной ввод телефона получателя. Денежные средства списываются с банковской карты отправителя.

Адресат получит SMS-сообщение с уникальной ссылкой, при переходе по которой можно выбрать удобный способ зачисления средств: на карту любого российского банка или на счет «Visa Qiwi Кошелька». Отправитель получит SMS-подтверждение после активации этой ссылки.

По данным Google Pay, на сегодняшний момент насчитывается свыше 10 млн скачиваний «Visa Qiwi Кошелька».