NCR оснастит банкоматы Abu Dhabi Islamic Bank системой управления голосом

Корпорация NCR, мировой разработчик омниканальных решений, объявила о начале партнерства с банком Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB). С декабря 2016 г. часть банкоматов финансового учреждения будет оснащена системой управления голосом от NCR, что позволит людям с нарушениями зрения самостоятельно совершать транзакции в более удобном для них режиме, сообщили CNews в NCR.

Как отмечается, банкоматы NCR, оснащенные специальными механизмами и программным обеспечением, делают базовые финансовые операции более простыми для незрячих клиентов. Такие банкоматы озвучивают сообщения на экране и помогают в поиске нужных опций за счет аудионавигации.

Для обеспечения безопасности клиента устройство предлагает функцию отключения экрана, чтобы предотвратить возможные попытки злоумышленников подсмотреть за происходящим на экране и заполучить конфиденциальные данные клиента банка.