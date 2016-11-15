Lenovo запустил услугу оплаты при доставке в России для всех категорий товаров

С ноября 2016 г. покупателям интернет-магазина Lenovo стала доступна опция Cash-on-Delivery (оплата товара при получении). Предоплату за товар интернет-магазину вносит «Хоум Кредит». Доставку товара обеспечивает логистическая компания SPSR Express. Сроки доставки не изменились — доставка осуществляется в сроки от 3 до 7 дней. Опция Cash-on-Delivery доступна при оформлении доставки курьером, а также в постамат, сообщили CNews в «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

«Мы рады сотрудничеству с SPSR Express и “Хоум Кредит”, благодаря которому наши потребители получат более удобный сервис, позволяющий им не переживать по поводу оплаченной суммы, а также сохранности товара и его соответствия сделанному заказу. Это, несомненно, повысит активность покупателей и позволит нам развивать и совершенствовать продажи через интернет-магазин», — заявил Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России.

«Наша группа предоставляет различные финансовые услуги пользователям интернет-магазинов. Мы традиционно предлагаем им онлайн-кредиты на товар, кэш-бэк и скидки по картам, а теперь запустили новый продукт, позволяющий российским покупателям без опасений пользоваться зарубежным интернет-магазином, — отметил Артем Алешкин, заместитель председателя правления «Банка Хоум Кредит». — Наш новый сервис позволит предоставить клиентам более удобный и безопасный способ оплаты, а интернет-магазинам — повысить свои продажи. Мы планируем и дальше активно участвовать в различных проектах, нацеленных на развитие онлайн-торговли в России, как в В2С-, так и в В2В-сегментах».

«По нашим оценкам, сегодня доля оплаты товаров наличными при доставке составляет в РФ до 90%. Российские онлайн-покупатели привыкли оплачивать покупки при получении, поэтому введение опции Cash-on-Delivery для Lenovo, безусловно, будет способствовать увеличению объемов продаж и реализации товаров более дорогих ценовых категорий, — считает Алекс Борисов, директор по развитию бизнеса SPSR Express. — Мы всегда стремимся предоставлять партнерам оптимальные сервисные решения. Поэтому непрерывно развиваем опцию Cash-on-Delivery, чтобы многообразие вариантов этой опции было доступно еще большему количеству игроков рынка e-commerce».

Официальный интернет-магазин Lenovo был открыт в ноябре 2015 г., эксклюзивным логистическим партнером в РФ стала компания SPSR Express, предложившая партнеру комплексное решение. В рамках сотрудничества SPSR Express осуществляет доставку и оказывает Lenovo услуги складского хранения, экспортно-импортного оформления и фулфилмента за рубежом.

При запуске интернет-магазина в ноябре 2015 г. россиянам были доступны только смартфоны, планшеты и аксессуары Lenovo. С апреля 2016 г. через официальный интернет-магазин была запущена продажа ноутбуков.