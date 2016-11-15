CloudPayments начал принимать платежи через Apple Pay

Платежный сервис CloudPayments предложил своим партнерам функционал приема онлайн-оплаты при помощи Apple Pay. Данный инструмент позволяет расплачиваться за товары и услуги как в обычных торговых точках оффлайн, так и в интернете. Любой онлайн-магазин, принимающий банковские карты через CloudPayments, может просто настроить прием Apple Pay на своем сайте или в мобильном приложении. Для этого необходим аккаунт в программе Apple Developer, чтобы зарегистрировать индивидуальный Merchant ID, сообщили CNews в CloudPayments.

Покупатель увидит на сайте онлайн-магазина кнопку «Купить с помощью Apple Pay». Ему потребуется один раз привязать свою карту к смартфону или планшету, после чего при оплате останется только подтвердить такой платеж отпечатком пальца. Технология работает в мобильных приложениях и браузере Safari на iPhone, iPad, Apple Watch и последних моделях MacBook. Новый сервис оплаты с помощью Apple Pay предоставлен «Тинькофф Банком».

«Мы стремимся к тому, чтобы современные технологии получали свое распространение и становились доступны как можно большему числу пользователей. Для этого мы работаем не только с клиентами напрямую, но и помогаем запускать новые сервисы нашим партнерам. Мы рады, что с сегодняшнего дня оплатить покупки с помощью сервиса Apple Pay могут и покупатели онлайн-магазинов, принимающих банковские карты через CloudPayments. Надеемся, что покупатели оценят удобство оплаты покупок с помощью Apple Pay и будут пользоваться им чаще», — заявил директор платежных систем, заместитель председателя Правления «Тинькофф Банка» Анатолий Макешин.

«CloudPayments постоянно следит за инновациями на рынке. Мы даем нашим партнерам полностью протестированный функционал Apple Pay с подробными инструкциями по подключению. Потенциал Apple Pay в России огромен: все больше банков подключаются к сервису, а рядовые пользователи получают новый опыт удобной оплаты покупок в интернете», — отметил технический директор CloudPayments Константин Ян.

Первым партнером CloudPayments по предоставлению оплаты Apple Pay стала компания Radario, предлагающая облачные решения по работе с данными на культурно-развлекательном рынке.