«BMW Банк» автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ РФ на базе Neoflex Reporting

«BMW Банк» принял решение об использовании автоматизированной системы построения отчетности для ЦБ РФ, которая позволит оперативно реагировать на любые запросы регулятора. Система была построена на базе Neoflex Reporting. Данное решение оптимизирует работу банка в условиях постоянного пересмотра законодательства и введения новых форм отчетности, сообщили CNews в компании «Неофлекс».

В качестве партнера для реализации необходимых изменений была выбрана «Неофлекс». Проект по внедрению системы подготовки отчетности Neoflex Reporting был разбит на несколько этапов. В ходе первого этапа автоматизирована 127 форма, на втором этапе — еще шесть форм, включая 126, и на завершающем третьем внедрена 303 форма. В результате «BMW Банк» может осуществлять автоматизированный расчет 14 отчетных форм, в том числе 115, 118, 125, 401 и более 19 кодов для 135 формы.

При подготовке обязательной отчетности данные загружаются из автоматизированной банковской системы и отдельных Excel-файлов интерфейсной таблицы Neoflex Reporting с помощью системы NR ETL, входящей в состав комплекса. Применение собственного загрузчика «Неофлекс» оптимизирует работу и повышает скорость и качество ее выполнения, рассказали в компании.

По отзыву заказчика, использование новейшего комплекса автоматизированной подготовки отчетности позволяет высвободить собственные ресурсы «BMW Банка» и перенаправить их в сферу клиентского сервиса. Данное нововведение повышает качество услуг, предоставляемых банком, и ускоряет процесс взаимодействия с клиентами.

«В 2014 году Банк России нарастил темпы обновлений требований по обязательной отчетности, в том числе ввел ряд новых форм. В связи с этим перед банком особенно остро встала необходимость пересмотра критериев качества и оперативности используемого ранее решения. По итогам выполненного проекта мы не только смогли реализовать наши пожелания, но и высоко оценили профессионализм команды “Неофлекс”, а также возможности выбранной системы», — подвела итоги проекта Анна Морозова, председатель правления «BMW Банка».