Банк «Новопокровский» внедрил систему ДБО физических лиц от BSS

Компания BSS завершила внедрение системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7 в банке «Новопокровский». Розничные клиенты банка получили онлайн-инструмент управления своими счетами, оплаты услуг и использования востребованных финансовых сервисов, сообщили CNews в BSS.

Решение о внедрении системы ДБО от компании BSS банк принял по результатам тестирования системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7. По отзыву заказчика, существенное влияние оказала деловая репутация BSS как опытного разработчика систем ДБО, распространенность разработок BSS в банках Российской Федерации, соответствие решений компании современным требованиям рынка.

В ходе проекта команда BSS в тесном сотрудничестве со специалистами банка и разработчика доработали связку с АБС «Инворитейл» и ЦАБС «Банк 21 Век», а также произвели перенос связки с процессингом банка «Российский капитал». Вся интеграция производилась на прямых шлюзах без использования интеграционной шины.

Благодаря внедрению решения от BSS клиенты банка «Новопокровский» смогут экономить личное время при взаимодействии с банком. Кроме того, достигнута договоренность о переходе банка на систему нового уровня ДБО — Correqts Retail.

«Внедрение системы ДБО для частных клиентов — это серьезный шаг на пути создания современной цифровой инфраструктуры финансово-кредитной организации и удовлетворения актуальных потребностей наших клиентов, — подчеркнул Игорь Туманов, начальник управления информационных технологий. — Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с компанией BSS, связанное с миграцией на Correqts Retail».

«Компания BSS ориентирована на банковский рынок и работает, чтобы стать частью успеха банков-партнеров, — заявил директор по продажам компании BSS Виталий Патешман. — На текущий момент банк “Новопокровский” совместно с BSS обеспечил своих клиентов безопасными и функциональными дистанционными сервисами, которые в дальнейшем приобретут новое качество благодаря решению на платформе Correqts».