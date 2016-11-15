Apple Pay теперь доступен клиентам банка «Русский Стандарт»
Банк «Русский Стандарт» запустил для своих клиентов Apple Pay. Инструмент будет доступен для держателей карт MasterCard банка вне зависимости от их категории, сообщили CNews в «Русском Стандарте».
«Мы счастливы предоставлять клиентам инновационные продукты и решения, за которыми будущее. Apple Pay — передовая технология, которая стала доступна нашим клиентам, обеспечивая дополнительную безопасность, удобство и конфиденциальность платежей», — прокомментировал нововведение председатель правления банка «Русский Стандарт» Илья Зибарев.
Кроме того, банк «Русский Стандарт» запускает акцию «Cashback 10% при оплате Apple Pay картами MasterCard Русского Стандарта». При добавлении в Apple Pay карты банка «Русский Стандарт» участнику сразу будет зачислено p300 на счет. В дальнейшем при оплате любых покупок картами MasterCard банка через Apple Pay участники будут получать 10% от суммы каждой покупки на свой счет в виде cashback-бонусов, рассказали в банке.
Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту MasterCard банка через приложение Wallet или через «Мобильный банк» «Русского Стандарта» с помощью одного клика.