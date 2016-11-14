Apple Pay стал доступен пользователям Ozon.ru

Пользователи мобильного приложения Ozon.ru получили доступ к Apple Pay — безопасному платёжному инструменту. Об этом CNews сообщили в группе компаний Assist, которая обеспечила технологическую возможность проведения платежей и стала официальным сервис-провайдером Apple Pay.

«Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе “Безопасный Элемент” вашего устройства, — пояснили в компании. — Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически. После подтверждения оплаты в мобильном приложении Ozon.ru зашифрованные данные передаются в платежный шлюз Assist, где из них извлекаются реквизиты банковской карты, необходимые для обработки платежа».

Для того чтобы совершать платежи, необходимо сначала авторизовать банковскую карту в системе Apple Pay. Возможна привязка нескольких карт — в этом случае перед подтверждением оплаты необходимо будет выбрать требуемую карту.

«Assist стал одним из первых российских платежных шлюзов, сертифицированных Apple Pay, — заявил генеральный директор Assist Игорь Войтенко. — Теперь функционал оплаты через Apple Pay доступен для всех наших клиентов, которые хотят расширить свои возможности по приему платежей в мобильных приложениях».

Apple Pay позволяет просто совершать покупки в приложении одним касанием пальца к Touch ID. Таким образом, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложении Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

«Здорово, что мы вместе с нашим провайдером Assist запустили возможность оплаты с Apple Pay внутри приложения Ozon.ru. Работая над продуктом, наша мобильная команда старается делать его простым и удобным в использовании. Вместе с Apple Pay покупка становится еще проще — в корзине нажимаем кнопку оплаты и прикладываем палец. Это абсолютно новый опыт», — подчеркнул Михаил Осин, директор веб-приложений Ozon.ru.