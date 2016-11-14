«Альфа-Банк» обновил мобильный банк для iOS и Android

В мобильном банке «Альфа-Мобайл» появились новые функции для пользователей. Как сообщили CNews в «Альфа-Банке», перевод между счетами стал удобнее: находясь на главной странице, клиенту надо нажать на счет, с которого он хочет перевести средства, и перетащить всего одним движением его на другой счет.

В приложении для Android при оплате минимального платежа по кредиту больше не нужно запоминать сумму платежа — на экране ввода суммы появились подсказки. Также клиенты могут увидеть сумму доходов и расходов в выписке при выборе интересующего периода.

Кроме того, «Альфа-Банк» обновил свое приложение для iOS. У клиентов появилась возможность бесконтактной оплаты с использованием Apple Pay. А в разделе пополнения счета теперь сохраняются данные карт других банков.