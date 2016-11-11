Banco Neon выбрал Gemalto для изготовления инновационных карт Visa Quick Read

Компания Gemalto была выбрана бразильским банком Banco Neon, оперирующим на базе мобильных технологий и ориентированным на работу с поколением 2000-х, для изготовления инновационных дебетовых карт Visa Quick Read для своих клиентов. Инновационный дизайн карты объединяет наиболее важную информацию, включая номер счета, срок действия карты и код безопасности, упрощая онлайн-платежи благодаря использованию одной уникальной входной записи.

Карты Visa Quick Read изготовлены Gemalto для Banco Neon из поливинилхлорида, выполнены в ярко-голубом цвете и имеют сериграфические надписи, изображение, которое проявляется под УФ-светом, голограммы, замаскированную магнитную полосу и красочное поле для подписи на обороте.

В целом дизайн карты Visa Quick Read разработан таким образом, что информация, необходимая для покупки, расположена на ее лицевой стороне. Подача пользовательских заявок на создание новых аккаунтов через мобильное приложение сопровождается проверкой документов, распознаванием лица и идентификацией отпечатков пальцев — механизмами, которые способствуют повышению безопасности процесса регистрации, отметили в Gemalto.

«Мы доверили компании Gemalto быстро разработать и изготовить удобную дебетовую карту Visa Quick Read для наших клиентов, которым необходимы защищенные мобильные банковские решения для поддержки образа жизни, предполагающего использование цифровых технологий, — заявил Педро Конраде (Pedro Conrade), генеральный директор Neon. — В течение первых 48 часов с момента предложения новых дебетовых карт Visa Quick Read банк Neon получил более 5 тысяч запросов на создание учетных записей, и мы планируем предоставить клиентам более 100 тысяч новых карт до конца 2016 года».

«Латинская Америка является плодородной почвой для финансово-технологических компаний, которые высоко ценят возможность предлагать инновационные цифровые банковские решения, ориентированные на новое поколение клиентов банка, — считает Родриго Серна (Rodrigo Serna), президент филиала Gemalto в Северной и Южной Америке. — Успешное внедрение карт Visa Quick Read в Бразилии, наряду с нашим присутствием на местном рынке, должно подготовить компанию Gemalto к предоставлению инновационных решений для глобальных финансово-технологических компаний по всей Латинской Америке».